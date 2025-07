Un vasto incendio sulla costa di Metaponto, in provincia di Matera, ha minacciato nel pomeriggio i villaggi turistici della zona. Le fiamme, di probabile origine dolosa, si sono propagate rapidamente verso il villaggio Metatur e i campeggi Riva dei Greci e Julia. Impegnati da subito i Vigili del fuoco, la Protezione civile e tre velivoli antincendio (un elicottero e due Canadair) per domare le fiamme.

Il forte vento ha reso particolarmente difficile l’intervento e negli attimi dopo l’incendio, il Comune di Bernalda ha invitato tutte le persone che dimorano o si trovano nelle zone interessate ad ”allontanarsi immediatamente” e mettersi in sicurezza. Nelle ore successive, l’amministrazione ha comunque fatto sapere che la situazione è sotto controllo.

Situazione sotto controllo – Il vasto incendio “è, attualmente, quasi sotto controllo, grazie al lavoro incessante dei Vigili del fuoco, delle squadre di protezione civile e dei volontari”. Lo ha scritto l’amministrazione comunale di Bernalda (Matera) in un post nel quale è specificato che “tuttavia, a causa del forte vento, non vi è ancora la certezza di poter rientrare in sicurezza nei villaggi turistici e nelle aree evacuate”.

La sindaca Francesca Matarazzo ha poi voluto esprimere “un grazie sincero a tutti gli operatori e volontari impegnati senza sosta”. La stessa prima cittadina è al lavoro con il prefetto Cristina Favilli e i vertici delle forze dell’ordine e della Protezione civile per fare il punto della situazione, in particolare per la gestione delle centinaia di turisti presenti nell’area, dove hanno lavorato diverse decine di Vigili di fuoco, di volontari, di uomini delle forze dell’ordine e della Protezione civile.

Un bambino soccorso per intossicazione – Un bambino è stato soccorso per un’intossicazione da fumo. Dopo una chiamata al 112 da parte della famiglia, è intervenuto un equipaggio della Polizia di Stato di Marconia di Pisticci che ha poi accompagnato il piccolo, insieme ai genitori, ad un luogo sicuro dove ad attenderlo c’era l’ambulanza del 118 Basilicata soccorso. Il bimbo è stato poi trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Punto di raccolta al Palasport – Le persone che sono state allontanate dalle case della zona e dalle strutture turistiche, un villaggio e due campeggi, non possono però ancora rientrare in sicurezza. Per questo motivo il Comune di Bernalda ha attivato un punto di raccolta nel palazzetto dello sport di Metaponto Borgo, dove le persone allontanate possono trovare accoglienza, assistenza e accesso ai servizi essenziali. Attivato il centro operativo comunale che è in costante contatto con la sala operativa regionale della Protezione civile e insieme ai volontari si stanno organizzando le attività di assistenza per la distribuzione di pasti caldi e per l’ospitalità temporanea per coloro che non potranno rientrare nelle strutture ancora a rischio o danneggiate.