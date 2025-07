Incendio tra Roma e Fiumicino: fumo visibile da diversi quartieri della Capitale

Incendio nella Capitale, in via delle Arti, al confine tra il Comune di Roma e il territorio di Fiumicino, di fronte alla sede Sda. A renderlo noto è il Comune di Fiumicino: “Le fiamme, originate dal versante romano, si stavano rapidamente propagando verso il territorio comunale. L’intervento della polizia locale di Fiumicino, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei carabinieri e della polizia di Stato, ha limitato finora il fronte del fuoco, e stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area”.

L’incendio è di dimensioni tali che il fumo è visibile da diversi quartieri di Roma: da Monte Mario e Boccea fino a Massimina. Le fiamme hanno provocato lievi disagi anche alla prova scritta del concorso per 350 posti di magistrato ordinario che è iniziato oggi alla Fiera di Roma, non distante dal rogo. Come riferito, alcuni candidati che dovevano uscire dall’ingresso nord della Fiera sono stati dirottati all’ingresso est a causa del fumo dell’incendio, alimentato dal forte vento.

“È stata temporaneamente chiusa al traffico via delle Arti nel tratto compreso tra la rotatoria che consente l’immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma”, sottolinea il Comune. “Siamo intervenuti immediatamente per fronteggiare la situazione, in un punto al confine tra il nostro Comune e quello di Roma. Grazie alla prontezza e alla collaborazione tra tutte le forze in campo, siamo riusciti a contenere il fronte delle fiamme e a proteggere il territorio. Restiamo in costante allerta per tutelare i cittadini e prevenire eventuali rischi”, sottolinea il sindaco.

Il fumo ha provocato anche disagi ferroviari. Dalle 16:10 sulla linea Roma-Fiumicino Aeroporto, la circolazione è stata sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. Trenitalia fa sapere che è “in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria”. Per permettere i soccorsi, inoltre, la polizia locale, con il gruppo XI Marconi, ha chiuso via Portuense, all’altezza di via Stipa, in direzione Fiumicino. Chiusa anche via Chiodi.