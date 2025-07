“Un infortunio molto grave“. Così il leader del M5s Giuseppe Conte definisce l’incidente diplomatico che ha visto protagonista il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, respinto all’aeroporto di Benina, nella Libia orientale. L’ex presidente del Consiglio, ospite ieri sera a In Onda su La7, ha commentato con durezza l’accaduto, sottolineando la portata dell’umiliazione diplomatica subita dall’Italia.

Il politico, visibilmente critico, non ha risparmiato bordate all’esecutivo: “Sono rimasto francamente sorpreso. E ha ragione Tajani a dire che è il ministro più sfigato della storia, perché sembra che questo governo la sfiga in politica estera se la tiri da solo. È paradossale: violiamo il diritto internazionale per riportare in Libia un torturatore di bambini e poi un nostro ministro viene rispedito indietro come se fosse un clandestino. Qualcuno dovrà risponderne”.

Il riferimento è al recente caso di Almasri, il trafficante consegnato alle autorità libiche con un’operazione al centro di forti polemiche, che, sottolinea Conte, ha violato il diritto internazionale e lo statuto della Corte Penale Internazionale, firmato proprio a Roma.

Nel corso della trasmissione, Conte ha anche risposto con sarcasmo a un meme diffuso da Fratelli d’Italia per attaccarlo: “Solo dei personaggi in cerca d’autore possono costruire la politica in questo modo. Sono ossessionati dalla mia presenza. Ma agli italiani importa chi ha stabilito il record di durata o chi ha fatto cose concrete per il paese?”

Da qui, l’ex presidente del Consiglio snocciola un elenco delle misure prese durante il suo mandato: “Io col mio governo ho introdotto il reddito di cittadinanza. Loro hanno aumentato il reddito dei ministri e dei sottosegretari. Io ho introdotto l’assegno unico per le famiglie, a Transizione 4.0 per le imprese. Loro aumentano l’Iva su prodotti per l’infanzia, bloccano l’innovazione e alzano i pedaggi. Noi abbiamo portato i 209 miliardi del Pnrr, loro li stanno sprecando. E destinano 445 miliardi in 10 anni alle armi, demolendo lo Stato sociale”.

Ferma anche la risposta a una domanda del conduttore Luca Telese su Donald Trump: “Io ho detto no a Trump. Gli ho spiegato che dall’1,2% potevo salire all’1,4% di spesa per la difesa, ma non oltre. Per ogni miliardo speso in armi, ne ho messi 12 nella sanità e 8,5 nella scuola. Non vado a distruggere la spesa sociale”.