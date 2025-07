Musetti lo scorso anno, Cobolli in questo. Con la costante Sinner in entrambe le stagioni. L’edizione di Wimbledon 2025 vede due italiani impegnati ai quarti di finale. Esattamente come nel 2024. Sinner e Cobolli ci arrivano però in condizioni differenti: il primo è alle prese con un problema al gomito e affronterà Ben Shelton; Cobolli invece arriva galvanizzato dal percorso di questi 10 giorni, forte della prima storica qualificazione alla seconda settimana di Wimbledon e sfiderà Novak Djokovic.

Nella passata stagione Sinner si fermò proprio ai quarti contro Daniil Medvedev, mentre Musetti andò avanti battendo Giovanni Mpetshi-Perricard. La speranza è chiaramente di portare entrambi gli italiani tra i primi quattro, ma se Sinner dovrà fare i conti con il problema al gomito e con un avversario che su erba sta dando il meglio di sé, per Cobolli la sfida contro Djokovic sembra proibitiva, con il serbo che sta facendo vedere ottime cose come raramente fatto negli ultimi mesi.

Wimbledon, il programma degli italiani ai quarti di finale – Quella di mercoledì 9 luglio sarà quindi un’altra giornata storica per l’Italia del tennis, con due italiani in campo tra i primi 8 a Wimbledon. E non è escluso che giochino in contemporanea. Anzi, è molto probabile. È infatti uscito l’order of play del 9 giugno: Sinner-Shelton è in programma a sorpresa sul Campo 1 e sarà il secondo match dalle 14 italiane dopo Swiatek-Samsonova. Cobolli–Djokovic, invece, si giocherà sul Centrale, secondo match dalle 14.30 dopo il femminile tra Mirra Andreeva e Belinda Bencic. In molti pensavano che Sinner giocasse sul Centrale, invece gli organizzatori di Wimbledon hanno scelto di confermarlo sul Campo 1 e lasciare il palcoscenico più importante a Djokovic.

Sinner-Shelton si gioca non prima delle ore 15, dopo Swiatek-Samsonova (inizio ore 14)

Cobolli–Djokovic si gioca non prima delle ore 15.30, dopo Andreeva-Bencic (inizio ore 14.30)

Wimbledon 2025, dove vedere gli italiani in tv e streaming – Le sfide tra Jannik Sinner e Ben Shelton e Flavio Cobolli e Novak Djokovic verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

I precedenti tra Sinner e Shelton – Quello tra Jannik Sinner e Ben Shelton sarà il settimo incontro tra i due. Sono infatti sei i precedenti e il bilancio dice 5-1 in favore dell’italiano. L’unica sconfitta risale al primo scontro nel 2023, a Shanghai, su cemento. Da lì cinque vittorie consecutive di Sinner: sempre nel 2023 a Vienna, poi nel 2024 prima a Indian Wells su cemento, poi a Wimbledon agli ottavi (secco 3-0) e poi a Shanghai, ancora su cemento. L’unico precedente del 2025 risale a gennaio, agli Australian Open.

I precedenti tra Cobolli e Djokovic – Si sono incontrati una sola volta invece Flavio Cobolli e Novak Djokovic. Risale al 2024, a Shanghai su cemento, con la vittoria netta del serbo per 6-1, 6-2 in un’ora e 4 minuti di partita. Ex numero uno al mondo che chiaramente partirà favorito, ma da quel match in Cina a oggi Cobolli è cresciuto in maniera esponenziale e vuole fare lo “scherzetto”. A questo punto, ormai, sognare non costa nulla.