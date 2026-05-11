“L’operazione è stata un successo“. Con il consueto post social, Marc Marquez annuncia la buona riuscita del doppio intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il pilota spagnolo della Ducati ha pubblicato alcune foto del suo ricovero, in cui gli è stata vicino la compagna Gemma Pinto. Negli scatti si notano un grosso cerotto all’altezza della spalla destra e la fasciatura al piede destro. Ma è la prima immagine a rassicurare tutti: Marquez è già in piedi, sorridente, a bordo piscina. “Sono veramente grato per tutti i vostri messaggi di supporto. Grazie al team medico per il loro incredibile lavoro”, ha scritto nel suo post.

La missione per tornare in MotoGp è appena cominciata: l’obiettivo è provare a essere in pista già per il Gran premio del Mugello, in programma il 31 maggio, o più verosimilmente a giugno tra Ungheria e Repubblica Ceca.

Marquez si è fratturato il quinto metatarso del piede nella brutta caduta durante la gara Sprint del GP di Le Mans. Ma dopo la gara ha annunciato che si sarebbe sottoposto anche a un altro intervento: “Non avevo detto niente finora, ma già avevo deciso di operarmi alla spalla destra dopo il GP Catalunya. Dopo Jerez ho capito perfettamente c’era qualcosa che non andava, i dottori guardando bene hanno visto che dopo la caduta in Indonesia di ottobre era tutto a posto, ma la vite rotta che ho nella spalla è in una direzione un po’ diversa, di un millimetro, e tocca il nervo radiale”, ha spiegato Marquez a Sky Sport.

L’operazione alla spalla è servita quindi a togliere questa vite, che impediva al campione spagnolo di esprimersi al meglio sulla moto: “Per questo motivo sto guidando in maniera incostante e cado in maniera strana, quando tocca il nervo non posso guidare bene“. La speranza per Marquez è che i postumi dell’incidente in Indonesia siano ora definitivamente alle spalle. Anche se il suo braccio destro, dall’omero alla spalla, lo tormenta ormai dalla famosa caduta a Jerez nel 2020.