È caduto dal balcone della casa dei nonni a Grosseto e, nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, è morto dopo una notte in terapia intensiva. La vittima è un 13enne ucraino. Era arrivato in Italia solo pochi giorni fa: i nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal Paese in guerra, mentre i genitori e gli altri familiari sono bloccati in Ucraina.

Le ferite riportate alla testa e in altre parti del corpo nella caduta dal terzo piano del palazzo sono state per lui fatali. A dare l’allarme era stato il cugino, di poco più grande di lui, anche lui ucraino e ospite a casa dei nonni: agli inquirenti della squadra Mobile avrebbe raccontato di non averlo più visto dopo che poco prima si trovavano insieme nella cameretta. Lo ha poi trovato privo di sensi nella corte interna del palazzo. Una caduta che, dai primi accertamenti, risulterebbe accidentale.

Sul posto è arrivata l’automedica del 118 e anche l’ambulanza oltre alla polizia. Il 13enne, con diverse fratture e traumi gravi, è stato portato inizialmente all’ospedale Misericordia ma da lì è stato deciso il trasferimento a Firenze, all’ospedale pediatrico Meyer. Ma i tentativi dei medici sono stati inutili: qui, dopo una notte di sofferenze, è deceduto. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo, ascoltando i familiari e raccogliendo elementi utili per comprendere la dinamica della caduta dal terzo piano.