Il fratello di Valentino Rossi non ha corso gli ultimi tre GP dopo una brutta caduta nei test a Suzuka a fine maggio in cui si era procurato diverse fratture, lussazioni e lesioni

I tempi di recupero sembravano essere molto più lunghi e invece Luca Marini è pronto a tornare in pista. Il pilota della Honda HRC correrà in Germania, al Sachsenring, prossimo appuntamento della MotoGP in programma nel weekend 11-13 luglio. Ed è una bellissima notizia, perché dopo l’infortunio nel test a Suzuka di maggio, si pensava che il fratello di Valentino Rossi avesse compromesso o quasi la propria stagione di MotoGP. La diagnosi non era infatti leggerissima: fratture allo sterno e a una clavicola, lesioni ai legamenti del ginocchio sinistro, lussazione di un’anca e pneumotorace.

Il pilota italiano si era fatto male durante un test in Giappone in vista di una possibile partecipazione alla 8 Ore sullo storico tracciato. Invece tornerà in pista dopo tre gare, dopo aver saltato Aragon, Mugello e Assen. Ad annunciarlo è stata la sua squadra, la Honda HRC, che tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato il rientro.

Le parole di Luca Marini – “Sono davvero contento di essere tornato, di poter tornare a guidare la mia moto, rivedere tutti nel team e continuare a lavorare su questo progetto” ha dichiarato Luca Marini, pronto a tornare sulla sua RC213V. Poi anche un punto sulle sue condizioni fisiche. “Il test che abbiamo fatto a Brno la settimana scorsa è andato bene e mi ha permesso di capire bene la mia condizione fisica. Al momento non sono al top, ma il modo migliore per migliorare ulteriormente è guidare. Ovviamente sarebbe bello tornare subito a lottare dove eravamo, ma questo fine settimana è soprattutto per ritrovare il ritmo e concludere bene la stagione”.

La stagione di Marini – Quinta stagione in MotoGP per il 28enne Luca Marini. La sua annata a bordo della Honda non è iniziata nel migliore dei modi, visto che il miglior piazzamento è stato un ottavo posto nel Gran Premio delle Americhe. Sembrava comunque in crescita prima dell’infortunio nei test a Suzuka. Adesso è pronto a rientrare e pian piano trovare la condizione fisica ottimale in queste dodici gare rimaste.