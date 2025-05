Brutto incidente per Luca Marini. Il pilota della Honda ufficiale è caduto mercoledì 28 maggio durante i test in vista della otto ore di Suzuka. Tra i partecipanti previsti anche il pilota della Pramac Yamaha Jack Miller. Per cause non ancora chiarite, il fratello di Valentino Rossi ha subito una caduta rovinosa che gli è costata la dislocazione dell’anca sinistra, danni ai legamenti del ginocchio sinistro, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra oltre a un pneumotorace destro.

Marini è stato trasferito all’ospedale locale e stabilizzato. Rimarrà sotto osservazione in Giappone finché non sarà ritenuto idoneo a viaggiare. “Grazie a tutti del supporto! Vi tengo aggiornati”, ha scritto Marini in un post su Instagram, allegando una sua foto sul letto d’ospedale.

Honda ha affidato a un comunicato sulle sue pagine la ricostruzione dell’accaduto e gli auguri al pilota, che proprio in queste settimane è al centro delle voci sul rinnovo del contratto e sulla possibile uscita di Jorge Martin, a sua volta vittima di un grave incidente, da Aprilia.