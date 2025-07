“Ho visto che in terrazza c’era Jannik che seguiva il mio match. Era un momento difficile del terzo set, ero sotto di un break. Mi ha caricato tanto”. Agli ottavi di finale di Wimbledon c’è anche Lorenzo Sonego tra gli italiani dopo la vittoria contro Brandon Nakashima. E proprio parlando di quel match l’atleta torinese ha svelato un retroscena simpatico che riguarda Jannik Sinner.

“Ho alzato la testa, ho visto che mi guardava e devo dire che la cosa mi ha caricato tanto. Infatti è arrivato il break e da lì è cambiata la partita“. Anche grazie all’amico e compagno di nazionale in Coppa Davis – oltre che di doppio in alcuni tornei – Lorenzo Sonego è riuscito a portare a casa una maratona di cinque ore contro Nakashima. Quattro tie break lunghissimi, quinto set durato più di un’ora e un quarto, ma qualificazione agli ottavi per il tennista italiano. Adesso sfiderà Shelton.

“Sono contento che anche Sinner e Cobolli abbiano raggiunto gli ottavi. Sono veri amici. Ce la stiamo godendo: io ho seguito Flavio, Jannik lo ha fatto con me. Mi sto divertendo, mi sto godendo l’opportunità di stare a lungo in campo. Speriamo di continuare così”, ha poi proseguito Lorenzo Sonego.

I precedenti con Shelton – Adesso agli ottavi la sfida contro Ben Shelton, tennista americano numero 10 al mondo, dotato di ottimo servizio ma anche di tante variazioni che gli consentono di esprimersi al meglio su erba. Sarà la quinta sfida tra i due e il bilancio dice 3-1 in favore dello statunitense. L’unica vittoria di Sonego risale al Roland Garros del 2023. Poi tre sconfitte: nel 2022 a Cincinnati, quest’anno prima agli Australian Open e poi al Roland Garros. I due si incontreranno nel terzo slam su tre nel 2025.

Il percorso di Sonego – Tre turni superati e una condizione fisica sicuramente ottima: Lorenzo Sonego sta dimostrando di poter essere insidioso per tutti anche su erba. Il tennista torinese ha infatti vinto agevolmente il primo turno per 3-0 contro il portoghese Faria, poi al secondo il 3-1 contro Basilashvili e infine il lunghissimo match di terzo turno contro Nakashima vinto per 3-2. Adesso un altro americano sulla sua strada, ma questa volta il livello si alzerà ulteriormente. Difficile, però, questa volta vedere Sinner a sostenerlo, visto che poco dopo toccherà proprio al numero uno al mondo giocare la sfida di ottavi di finale contro Dimitrov.