Otttavi di finale per il numero uno al mondo, che sfida il bulgaro per la sesta volta in carriera: i precedenti dicono 4-1 per l'italiano

Per tanti sarà il primo “vero” test a Wimbledon dopo i primi tre turni “agevoli” (l’ultimo contro Martinez giocato sabato). Jannik Sinner si prepara ad affrontare Grigor Dimitrov agli ottavi di finale e lo farà lunedì 7 luglio, giornata in cui scenderanno in campo anche altri due italiani. Saranno infatti tre i tennisti azzurri impegnati nella seconda settimana del torneo londinese: oltre a Sinner, in campo anche Flavio Cobolli contro Marin Cilic e Lorenzo Sonego contro Ben Shelton.

Cobolli in campo alle 12 – Tutti in campo lunedì, ma tutti su campi diversi e a orari differenti. Flavio Cobolli sarà il primo dei tre a scendere in campo: l’azzurro sfiderà Marin Cilic a partire dalle ore 12:00 sul Campo numero 2. Sonego giocherà invece sul Campo numero 1, ma sarà il secondo match dopo quello femminile tra Alexandrova e Bencic previsto per le 14 italiane.

I precedenti tra Sinner e Dimitrov – Ci sarà anche Sinner: l’altoatesino affronterà Grigor Dimitrov, numero 19 del ranking ATP. Sarà il sesto precedente tra i due: il primo fu nel 2020 a Roma, agli ottavi di finale, e a vincere fu Dimitrov in tre set (4-6, 6-4, 6-4). Ma è anche l’unica vittoria del bulgaro contro il numero uno al mondo. Il secondo precedente fu a Miami, su cemento, nel 2023 e finì con un 2-0 Sinner. Pochi mesi dopo un’altra vittoria per l’altoatesino, questa volta per 2-1 a Pechino, sempre su cemento. Due i precedenti del 2024: uno ancora a Miami, in finale, vinto da Sinner nettamente. Il secondo al Roland Garros, con Sinner che vinse agevolmente in tre set ai quarti di finale. Sarà il primo confronto su erba.

Wimbledon, a che ora gioca Sinner contro Dimitrov – Jannik Sinner, numero 1 del mondo, scenderà in campo contro Grigor Dimitrov per gli ottavi di finale del singolare maschile nella giornata di lunedì 7 luglio. Quello tra il numero uno al mondo e il bulgaro sarà l’ultimo match sul Campo Centrale dove si inizia alle 14:30. Possibile dunque vedere Sinner in campo nel tardo pomeriggio o prima serata. Tutto dipenderà dai match precedenti: De Minaur-Djokovic e Andreeva-Navarro.

Dove vedere in tv e streaming il match tra Sinner e Dimitrov – La sfida tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Le partite di tennis maschile e femminile di Wimbledon 2025 sono infatti trasmesse in Italia in diretta tv via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.