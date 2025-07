Jannik Sinner e Flavio Cobolli hanno scelto di allenarsi insieme domenica a Wimbledon. I due italiani, insieme a Lorenzo Sonego, sono i protagonisti dello storico tris azzurro agli ottavi di finale dello Slam su erba: una prima volta per l’Italtennis. Oggi il numero uno sfida Grigor Dimitrov, mentre Cobolli affronta Marin Cilic. A fine allenamento, il 23enne romano ha scherzato: “Finalmente, stavo a morì!”. Una battuta sul ritmo dei colpi di Sinner, che è diventata un video virale su TikTok. Ma anche Cobolli in questo Wimbledon non scherza: come il suo amico, è arrivato fino agli ottavi senza perdere nemmeno un set.