Prima l’Inter, poi il Napoli e l’estero, alla fine l’ha spuntata la Juventus. Jonathan David – ex attaccante del Lille – è ufficialmente un nuovo calciatore bianconero. L’annuncio è arrivato nella tarda serata di venerdì, con l’attaccante canadese che ha firmato un contratto di cinque anni da 6 milioni fissi a stagione più 2 di bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra. La Juve pagherà anche 12.5 milioni di commissioni. Un arrivo importante, una dichiarazione d’intenti del club bianconero che vuole migliorare il quarto posto dell’anno scorso.

Le prime parole – David ha anche rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Parole che hanno infiammato i tifosi bianconeri: “Ammiravo questo club fin da piccolo e pensavo che probabilmente è una delle 10 migliori squadre al mondo. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore”. Il canadese ha poi parlato anche di cosa si aspetta dalla prima esperienza italiana: “Sono molto emozionato. Ogni parte del percorso è sempre una sfida. Quindi giocare in Serie A per me è una sfida: ad adattarmi al campionato, ai compagni e vincere. È bello anche essere il primo canadese della storia della Juventus. Ora voglio vincere dei titoli”.

Una lunga trattativa – Non è stato un affare semplice per la Juventus. Per vari motivi: in primis perché parliamo di un giocatore da oltre 100 gol in 5 anni. In secondo luogo – ma è una diretta conseguenza del primo punto – perché la concorrenza era tanta: su David c’era l’Inter, che poi ha virato su Bonny, c’era il Napoli. Il club campano sembrava il favorito a chiudere, ma prima con Giuntoli e poi con Comolli, la Juventus è riuscita a inserirsi con decisione, convincendo il calciatore non solo con un’offerta economica importante, ma anche con un progetto per tornare a vincere in breve tempo. E alla fine l’hanno spuntata proprio i bianconeri: con o senza Kolo Muani sarà da vedere. Ma David è un calciatore importante ed è un segnale forte alle avversarie.

I numeri – 184 gol tra club e nazionale, 25 anni e una carriera ancora lunga davanti. Per descrivere Jonathan David non servono troppe parole. Vanno bene tre: sa far gol. L’area di rigore è il suo habitat naturale, sente la porta anche quando non la vede. E c’è un dato significativo: dal 2018/19 – suo primo anno tra i professionisti – non è mai andato sotto i 12 gol. La doppia cifra è un’abitudine, nel 2022/23 ha anche superato i 20 gol (24 con il Lille). Numeri importanti per dare alla Juventus un attaccante che manca. Perché Vlahovic sembra ormai fuori dal progetto tecnico e perché per Kolo Muani c’è da trattare col Psg.

La carriera di David – David comincia al Gent, suo primo club europeo dopo le giovanili in Canada: 12 gol il primo anno, 18 il secondo, a 19 anni ancora da compiere. Arriva il Lille, che lo porta subito in Ligue 1: 109 gol totali in 5 stagioni, media da oltre 20 ad annata. Poi lo svincolo dopo la scadenza del contratto non rinnovato e adesso la Juventus. Unica perplessità: la capacità di adattamento al campionato italiano. Ma in area di rigore è sempre stata una garanzia.