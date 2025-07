Jonathan David sarà un nuovo giocatore della Juventus. Le parti hanno trovato l’accordo nella notte italiana, con i bianconeri che – dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid – devono soltanto discutere gli ultimi dettagli prima dei classici passaggi formali per l’ufficialità. E a proposito di Mondiale, David è un colpo che arriva con tempismo perfetto, perché anche nella sfida contro i Blancos, la Juventus ha creato soprattutto nei primi 15 minuti ma non è riuscita a sbloccare il punteggio, perdendo poi 1-0. Emblematico l’errore di Kolo Muani a tu per tu con Courtois dopo 10 minuti.

Motivo per cui l’arrivo dell’ex Lille a parametro zero è un segnale forte del club bianconero, che prende un giocatore da oltre 100 gol negli ultimi cinque anni. Per quanto infatti Kolo Muani non abbia fatto male (anzi) da gennaio a oggi, la Juventus cercava un attaccante importante per rafforzare il reparto. Per più motivi. In primis perché il francese è in prestito e per acquistarlo servirà trattare con il Psg. In secondo luogo perché Dusan Vlahovic è uno dei probabili partenti e nell’ultimo campionato – soprattutto nella seconda parte – non ha lasciato un bel ricordo sotto porta. Per dare qualche dato base: Vlahovic ha chiuso il campionato con 15.10 xG, segnando 10 gol. Tradotto: ha sprecato tanto, realizzando cinque gol in meno di quelli “attesi”.

Ma Jonathan David a parametro zero, al di là di ogni discorso tecnico, è una dichiarazione d’intenti: provare a colmare il gap con chi sta davanti e chi si sta rinforzando rispetto all’anno passato. Sul calciatore c’erano anche il Napoli, l’Inter e altri club europei: ha scelto la Juve, intravedendo un progetto in crescita.

David alla Juve: ultimi dettagli, poi le visite

Negli ultimi tempi l’esperienza insegna che senza le firme un affare non è mai chiuso, ma salvo clamorosi ribaltoni, Jonathan David giocherà con la Juventus nella prossima stagione. Mancano gli ultimi dettagli, poi sarà il momento dell’arrivo a Torino, delle visite mediche e delle firme. Giusto in tempo per godersi le ultime settimane di vacanza e poi partire per il ritiro estivo. Un colpo importante per Igor Tudor, ma potrebbe non essere l’ultimo: se infatti non dovesse rimanere Kolo Muani, la Juve vorrebbe anche Victor Osimhen, ancora di proprietà del Napoli ma al Galatasaray in prestito nell’ultima stagione.

Nonostante i ribaltoni dirigenziali, infatti, gli obiettivi del club bianconero non sono cambiati e Osimhen è un nome che piace parecchio ormai da tempo. L’eventuale arrivo del nigeriano significherebbe un ulteriore tassello in uno scacchiere con già una buona base, ma che necessita di rinforzi per provare a lottare e stare in alto.