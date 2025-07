Arianna Meloni evita accuratamente le domande dei cronisti al termine del suo intervento dal palco, anche improvvisando un piccolo scatto verso la zona riservata della festa di Fratelli d’Italia di Roma e Lazio, iniziata venerdì 4 luglio, al laghetto dell’Eur a Roma. Sotto un sole cocente, la sorella della presidente del Consiglio, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, tesse le lodi del governo italiano e insiste con la narrazione che tratteggia la premier come una leader ascoltata in tutto il mondo. “Con Giorgia (al governo, ndr) ci ascolta l’Europa, gli Stati Uniti ed abbiamo un rapporto con tutti i grandi leader al mondo”. Ma non finisce qui. Durante il suo intervento, Arianna Meloni, snocciola tutti quelli che a suo parere sono i risultati raggiunti dal governo guidato dalla sorella. E tra questi il basso livello raggiunto dallo spread. “Questo significa che i soldi che venivano spesi per il debito e che oggi possono essere spesi per i pensionati, per la sanità, per le infrastrutture. Stiamo risparmiando e cresciamo più di Francia e Germania”. E ancora: “Abbiamo investito sulle imprese, sui lavoratori, sulle famiglie”. Governo “considerato un modello sulla lotta all’immigrazione, abbiamo combattuto i trafficanti di esseri umani e gli sbarchi sono diminuiti del 60% e siamo un modello per l’attuazione del Pnrr”.