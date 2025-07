Max Verstappen alza la voce e lo fa con decisione nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna a Silverstone: il pilota RedBull – dopo delle prove libere non proprio eccellenti – ha conquistato la pole position davanti alle due McLaren di Oscar Piatri e Lando Norris. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, mentre le due Ferrari fanno un passo indietro rispetto alle libere, ma anche rispetto allo Q2.

Quinto Lewis Hamilton dopo la prima posizione nelle prime libere, sesta invece la Ferrari di Charles Leclerc. Tutti lì, in pochi decimi, ma c’era grande attesa per le due rosse dopo l’ottimo inizio di weekend. Settima posizione invece per Kimi Antonelli, mentre chiudono la top 10 Bearman, Alonso e Gasly, rispettivamente in ottava, nona e decima posizione. Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio britannico (orari e dove vederlo in tv).

La griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 di F1

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Lando Norris (McLaren)

4 George Russell (Mercedes)

5 Lewis Hamilton (Ferrari)

6 Charles Leclerc (Ferrari)

7 Kimi Antonelli (Mercedes)

8 Oliver Bearman (Haas)

9 Fernando Alonso (Aston Martin)

10 Pierre Gasly (Alpine)

11 Carlos Sainz (Williams)

12 Yuki Tsunoda (Red Bull)

13 Isack Hadjar (Racing Bulls)

14 Alex Albon (Williams)

15 Esteban Ocon (Haas)

16 Liam Lawson (Racing Bulls)

17 Gabriel Bortoleto (Sauber)

18 Lance Stroll (Aston Martin)

19 Nico Hulkenberg (Sauber)

20 Franco Colapinto (Alpine)

Orari TV F1 GP Gran Bretagna 2025 – Diretta Sky e Now, replica in differita TV8

La gara del Gp della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now. È possibile vedere il Gp d’Austria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. La gara sul circuito britannico si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle 19:00 per la gara di domenica

Domenica 6 luglio

16:00 Gara F1 (Sky Sport F1 differita su TV8 alle 19:00)