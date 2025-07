“Not in my house”. Una frase resa celebre da Dikembe Mutombo, ex cestista Nba, dopo ogni stoppata, ma sempre attuale. Lewis Hamilton alza la voce e nelle prime prove libere del GP di casa a Silverstone chiude in prima posizione. Chiaro, è soltanto l’inizio di un weekend lunghissimo e le McLaren sono ovviamente favorite, ma la partenza della Ferrari e del pilota britannico è assolutamente promettente. 1:26.892 il tempo dell’ex pilota Mercedes, che chiude davanti a Norris di soli 23 millesimi (1:27:915). Terza l’altra McLaren di Piastri e quarto invece Charles Leclerc.

Buono anche il passo gara mostrato dai piloti Ferrari in questo inizio di weekend, con Hamilton che ha mostrato ovviamente grandissimo feeling con il circuito di casa. Comincia male invece il fine settimana di Max Verstappen, solo decimo con la Red Bull e deluso a fine sessione. Nono Kimi Antonelli su Mercedes, quinto invece George Russell. Tornando a Hamilton, per la prima volta termina le libere in P1 da quando è in Ferrari. E’ il suo primo squillo dopo la vittoria nella Sprint del GP di Cina.

F1, Gp Gran Bretagna 2025: dove vedere prove libere, qualifica e gara

Le prove libere, le qualifiche e la gara del Gp della Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, vengono trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky e sulla piattaforma Now. È possibile vedere il Gp d’Austria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) e in live streaming su SkyGo e Now. Le qualifiche e la gara sul circuito britannico si possono vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it, ma in differita a cominciare dalle 18:30 per le qualifiche di sabato e dalle 19:00 la gara di domenica.

GP Gran Bretagna 2025: programma TV e orari

Venerdì 4 luglio

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 5 luglio

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1, differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 6 luglio

16:00 Gara F1 (Sky Sport F1 differita su TV8 alle 19:00)