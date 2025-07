È morto il pilota di un aliante caduto nella zona di Vetan, sopra a Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta dopo esser decollato dall’aeroporto ‘Corrado Gex’ di Aosta. Si tratta di Giorgio Giacinto, di 70 anni, valdostano. Sul posto hanno da subito operato le guide del Soccorso alpino valdostano, i vigili del fuoco, i militari della Guardia di finanza di Entrèves e il 118. Quando i soccorritori sono arrivati posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 nella zona tra la Becca France e il Mont Fallère. Le operazioni di riconoscimento e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entreves (Courmayeur).

Il vento tra le possibili cause dell’incidente – Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il forte vento che soffiava in quota potrebbe essere tra le cause dell’incidente. A dare l’allarme è stato un’escursionista che ha assistito alla caduta: il messaggio alla Centrale unica del soccorso è arrivato alle 13.18 e subito sono scattate le ricerche.