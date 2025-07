Nonostante le nascite calino, in Italia mancano i pediatri di famiglia. Ne servirebbero almeno 502 in più e la maggior parte delle carenze, ben 3 su 4, si concentra in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia, Piemonte e Veneto. Questa stima arriva da Fondazione Gimbe, in una analisi che tiene conto anche della riduzione demografica. In alcune aree si supera il massimale di mille assistiti per pediatra mentre entro il 2028 ne andranno in pensione 2.598.

Il pediatra di famiglia, o pediatra di libera scelta (Pls), è il medico preposto alla tutela della salute di bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 13 anni. Fino ai 6 anni, sussiste l’obbligo di essere assistiti da un Pls, mentre dai 6 ai 13 anni compresi i genitori possono scegliere tra il Pls e il medico di medicina generale. Secondo l’Annuario Statistico del SSN 2023, pubblicato dal Ministero della Salute, nel 2023 i Pls in attività erano 702 in meno rispetto al 2019 (-9,5%). “Una riduzione – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – solo in parte compensata dal calo demografico”.

“Le segnalazioni sulla difficoltà di accesso al pediatra di libera scelta – dichiara il Presidente – arrivano oggi da tutte le Regioni, evidenziando criticità ricorrenti: complessità burocratiche, carenza di risposte da parte delle Aziende Sanitarie Locali, pediatri con un numero elevato di assistiti e impossibilità, per molte famiglie, di iscrivere i propri figli a un pediatra di base. Una situazione che genera disagi rilevanti e richiede interventi organizzativi urgenti, per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica, soprattutto ai più piccoli e ai più fragili“.

“Il vero nodo – sottolinea sempre Cartabellotta – è che la carenza di oltre 5.500 medici di medicina generale, già evidenziata da una nostra precedente analisi, rischia di lasciare scoperti i ragazzi ‘ricusati’ dal pediatra, che potrebbero non trovare un medico di medicina generale. In molti casi, quindi, l’unica soluzione resta l’estensione delle deroghe al massimale, alimentando un circolo vizioso di sovraccarico e riduzione della qualità dell’assistenza pediatrica”.