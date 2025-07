Nella notte tra martedì e mercoledì, un 27enne è morto in ospedale a Napoli per una profonda ferita al torace. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo, di origini marocchine, è stato ferito da alcuni sconosciuti con un’arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana. Il 27enne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove è morto per la ferita riportata.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Napoli e la Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo ha effettuato dei rilievi. Il Nucleo operativo Napoli Stella indaga sulla dinamica e la salma è stata sequestrata e portata al II Policlinico.