Frana a Cortina, il consigliere: “Determinante il surriscaldamento, lo zero termico oltre i 5000 metri è un problema”

“Ultimamente le Dolomiti diventano un problema. Non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Sicuramente un fattore determinante è il surriscaldamento che c’è. Questo cambiamento climatico con forti escursioni termiche, perché fino a poco tempo fa eravamo praticamente sotto zero e siamo passati a 35°, 30° gradi in quota. Lo zero termico a 5000 e passa metri crea dei problemi”. A dirlo è Massimo Bortoluzzi, consigliere della provincia di Belluno con delega alla difesa del suolo, commentando la nuova colata detritica innescatasi dal versante della Croda Marcora che, nella notte tra lunedì e martedì, ha causato l’interruzione della Strada Statale 51 dell’Alemagna tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo.

“Sicuramente oggi ci vorrà tutto il giorno per la pulizia – ha aggiunto parlando della riapertura dell’arteria stradale bloccata – dopo bisogna mettere a punto un sistema per riaprire la strada in completa e massima sicurezza.”

“Aspettiamo la relazione dei tecnici per valutare quanto materiale si è già mosso e quanto può ancora muoversi”, ha concluso.