Sono almeno 45 le vittime dell’esplosione avvenuta il 30 giugno nello stabilimento farmaceutico della Sigachi Industries, vicino a Hyderabad, nello stato indiano del Telangana. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi carbonizzati di 34 lavoratori in una zona industriale a circa 50 chilometri dalla capitale dello Stato, Hyderabad. Altri 2 lavoratori sono deceduti invece per le ustioni e sono stati dichiarati morti in ospedale, ha aggiunto, precisando che sono oltre 30 i lavoratori feriti ricoverati in ospedale. Secondo le autorità, al momento dell’incidente all’interno dello stabilimento erano presenti 108 lavoratori. La struttura della fabbrica è crollata e sono in corso le operazioni di rimozione delle macerie. Sono in corso test del Dna per identificare le vittime. Revanth Reddy, il governatore dello stato, ha visitato il sito dello stabilimento e ha nominato una commissione d’inchiesta per accertare le cause dell’accaduto.