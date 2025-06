Il rio Frejus è esondato a Bardonecchia (Torino): l’acqua ha rotto violentemente gli argini. Nel paese è impossibile transitare e il Comune ha lanciato l’allerta massima. “Non avvicinarsi ai ponti ed evitare gli spostamenti in particolare in via Einaudi e passeggiata Donatori di Sangue” è l’appello della sindaca, Chiara Rossetti, che invita a “seguire le indicazioni delle autorità locali” e “ordina di non uscire di casa e di non utilizzare l’auto” fa sapere il Comune.

Allagamenti si registrano sull’autostrada A32 Torino Bardonecchia e l’uscita per la località turistica è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Video Facebook Centro metro Piemonte