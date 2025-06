L’Italbasket donne è bronzo europeo: ritorno sul podio 30 anni dopo

L’ultima volta era successo nel 1995 a Brno. Era l’anno del trionfo di Forrest Gump agli Oscar, dell’Ajax che vince la Champions League e dell’assassinio di Yitzhak Rabin. E di queste ragazze, al mondo, c’era solo la capitana Laura Spreafico, che aveva solo 4 anni. Probabilmente non avrà visto quell’Italbasket donne conquistare l’argento europeo trascinata da Catarina Pollini. Da allora, le Azzurre non erano mai salite sul podio fino a oggi, fino alla vittoria sulla Francia che riporta la Nazionale femminile a una medaglia continentale, un traguardo che agli uomini manca dal 2003.

Da quel momento, solo l’argento olimpico di Atene e nulla più. Tocca alle ragazze allenate da Andrea Capobianco rompere l’incantesimo delle Azzurre e più in generale del movimento cestistico, ancora al Pireo. Dopo aver sfiorato la finalissima per l’oro e nonostante il dispendio della partita contro il Belgio, l’Italia mette sotto un’altra corazzata come la Francia, sempre a podio dal 2009, e conquista il bronzo agli Europei. Il punteggio finale è 54-69 e racconta perfettamente come Cecilia Zandalini, top scorer con 20 punti, e le altre azzurre abbiano stritolato le transalpine grazie innanzitutto a una difesa encomiabile, capace di tenere sotto i 60 punti una squadra che ne ha segnati oltre 80 di media durante la competizione europea.

L’Italbasket – priva della giovane stella Matilde Villa, infortunata – viene quindi ripagata di un undici giorni quasi perfetti, nel corso dei quali ha sconfitto Serbia, Slovenia e Lituania prima di sbarazzarsi della Turchia nei quarti di finale al termine di un tempo supplementare. Quindi la battaglia selvaggia con il Belgio, una delle Nazionali più forti del mondo, terminata con una sconfitta di 2 punti dopo una rimonta che, al termine di un parziale di 17-0, aveva portato le Azzurre in vantaggio negli ultimi minuti. Con la Francia una rivincita netta e il sorriso che ritorna sul volto delle azzurre che tornano in Italia con il bronzo al collo e si sono anche assicurate l’accesso al torneo pre-Mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà alla Coppa del mondo in programma in Germania nel settembre successivo.