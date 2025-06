Per Zandalasini e compagne c’è ancora l’opportunità di vincere la medaglia di bronzo nella finalina terzo/quarto posto contro la Francia in programma domenica 29 giugno, alle ore 16.30.

La grinta di Santucci e le magie di Fassina non bastano. Dopo un’incredibile rimonta, l’Italbasket si arrende al Belgio (campione in carica) solo all’ultimo tiro da tre punti segnato da Antonia Delaere. Il canestro vale l’atto finale contro la Spagna. Finisce 66-64 per le “Red Flames”: il cammino delle Azzurre di coach Capobianco verso la finale è dolceamaro. Dopo aver stupito, anche questa sera, il sogno si spezza sul più bello.

Impresa sfiorata – Due quarti (o poco meno) di assoluta parità. Poi, la superiorità del Belgio indirizza la gara ma nell’ultimo quarto l’Italbasket ribalta inerzia e risultato con un parziale di 17-3. Accade l’impensabile (e l’impronosticabile fino a quel momento): Santucci mette energia, Fassina entra dalla panchina e segna tutto quello che le capita tra le mani, Cubaj fa quello che vuole sottocanestro e soprattutto la difesa di squadra recupera qualsiasi palla vagante. Ma non basta: la coppia Allemand-Vanloo domina gran parte della partita. E nel momento più importante, arriva la tripla del Belgio – dall’angolo – dopo un’azione perfetta.

È un Italia che dà tutto in campo e stupisce anche il Belgio che, quasi già sicuro di vincere, si addormenta e subisce l’ondata azzurra: nel momento che conta, però, le campionesse in carica non sbagliano. L’Italia ci prova fino all’ultimo, ma non arriva la gioia finale. Il cammino e il percorso dell’Italbasket, però, è già storia. A prescindere da tutto. Capobianco e le sue ragazze sfiorano il punto più alto degli ultimi 30 anni proprio a pochissimi centimetri ed escono a testa alta: l’Europeo delle Azzurre, però, non termina al “Pireo” di Atene. Per Zandalasini e compagne c’è ancora l’opportunità di vincere la medaglia di bronzo nella finalina terzo/quarto posto contro la Francia in programma domenica 29 giugno, alle ore 16.30.

Foto profilo Facebook FIBA