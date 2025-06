Il più grave è ricoverato ancora in terapia intensiva. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polaria

Quattro addetti ai bagagli dell’aeroporto di Fiumicino sono finiti in ospedale dopo aver accusato un malore. Il più grave è ricoverato ancora in terapia intensiva. L’allarme è scattato l’altra sera intorno alle 22.30. Hanno raccontato di aver trovato nella stiva di un aereo tra le valigie una busta con delle caramelle, alla marijuana, che hanno mangiato e poco dopo si sono sentiti male. Sulla vicenda sono in corso indagini della Polaria. Gli agenti, al lavoro per ricostruire l’accaduto, hanno sequestrato le caramelle che verranno analizzate. Ascoltati già un paio di addetti coinvolti. Si attendono nei prossimi giorni gli esiti degli esami tossicologici che forniranno risposte sulle sostanze assunte.