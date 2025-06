Hanno rubato delle caramelle dalla valigia di un passeggero pensando fossero mentine, ma sono finiti in ospedale per intossicazione da marijuana. È successo venerdì sera, intorno alle 22.30, a quattro addetti aeroportuali di Fiumicino, di età compresa fra i 20 e i 30 anni e dipendenti della handling Aviation Service, mentre stavano scaricando i bagagli del volo Wizz Air agli arrivi del terminal. I quattro sono stati tutti ricoverati negli ospedali Grassi di Ostia e al Sant’Eugenio: il più grave è stato trasferito in terapia intensiva in prognosi riservata, mentre un ragazzo di 22 anni è stato dimesso ieri mattina.

Secondo una prima ricostruzione, i giovani avrebbero mangiato più di una decina di caramelle, iniziando a percepire i primi sintomi dopo mezz’ora: viste le loro condizioni, alcuni colleghi hanno deciso di chiamare i soccorsi del 118. Sul caso sta indagando la polizia giudiziaria dello scalo. Intanto, Aeroporti di Roma fa sapere che “qualora venissero accertate violazioni, Adr provvederà ad applicare le correlate sanzioni“.