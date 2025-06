Abusi sessuali a dipendente Fs dagli ultras del Napoli durante una trasferta

Un abuso nella stazione Porta Nuova di Torino nei confronti di una giovane dipendente Fs Security da parte degli ultras del Napoli. L’episodio risalirebbe all’1 dicembre scorso – segnalato dalla Polfer anche all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive – ed è stato raccontato nell’edizione torinese del quotidiano la Repubblica.

Dopo la partita Torino-Napoli, nel corso della quale si verificano tensioni tra le due tifoserie, la 25enne addetta alla sicurezza è stata accerchiata e palpeggiata da due o tre tifosi partenopei che si stavano dirigendo verso il treno che li avrebbe portati a casa. La donna, dopo aver denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine, ha continuato a svolgere il suo lavoro, nonostante l’episodio l’avesse turbata.

“I tifosi stavano salendo sul treno — ha raccontato la donna alla polizia — ero di spalle, mi sono sentita toccare, non sono sicura di saper riconoscere chi sia stato”. La violenza sessuale ai danni dell’addetta di Fs Security è arrivata nella coda di una domenica già turbolenta, contraddistinta da cariche fuori dallo stadio e da lanci di petardi. Non solo: un centinaio di ultras del Napoli privi di biglietto per assistere alla partita avevano anche cercato lo scontro con le forze dell’ordine.