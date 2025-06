Ancora raid e ancora morti nella Striscia di Gaza. Proseguono senza sosta gli attacchi israeliani e sono almeno 72 i palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce Al-Jazeera citando fonti ospedaliere a Gaza.

Almeno 18 sono morti nel corso di un attacco di droni di Tel Aviv in un mercato della città di Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia. Secondo quanto emerso il raid ha preso di mira un’unità di polizia di Hamas – con gli agenti vestiti in abiti civili e con maschere – che cercava di assumere il controllo del mercato, come hanno riferito alla Bbc un medico e testimoni oculari. Si tratta dei membri di Sahm, un’unità di sicurezza incaricata di fermare i saccheggiatori e di reprimere i commercianti che vendono aiuti umanitari rubati a prezzi elevati. L’unità fa parte del ministero dell’Interno di Gaza guidato da Hamas, ma comprende anche membri di altre fazioni. Secondo alcuni testimoni, quando è iniziato l’attacco l’unità Sahm stava distribuendo sacchi di farina e altri beni confiscati a saccheggiatori e commercianti, attirando una folla. Secondo l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa, che si trova vicino al luogo dell’attacco e dove sono state trasportate le vittime, fra i morti ci sono un bambino un donna e almeno 7 membri di Sahm.

Un testimone oculare ha riferito alla Bbc che gli scontri sono scoppiati giovedì dopo che la polizia si è scontrata con i venditori, i quali hanno poi “estratto le pistole e un uomo aveva un kalashnikov“, secondo il testimone. I droni israeliani hanno poi lanciato due missili, hanno riferito i residenti locali. Le riprese video dell’accaduto mostrano corpi sparsi a terra e acquirenti in preda al panico che urlano, mentre le ambulanze si precipitano a soccorrere i feriti. Il Ministero degli Interni guidato da Hamas ha condannato l’attacco, accusando Israele di aver commesso “un nuovo crimine contro un’unità di polizia incaricata di mantenere l’ordine pubblico”.

Intanto sul fronte diplomatico, secondo quanto rivela Haaretz, cresce a pressione Usa per riprendere i negoziati. Alti funzionari dell’amministrazione Trump avrebbero esortato Israele a inviare il suo team al Cairo la prossima settimana per far avanzare i colloqui con Hamas. Tuttavia, si legge sul quotidiano di Tel Aviv, “una fonte israeliana ha affermato che le divergenze tra le parti sono troppo significative per inviare la delegazione”. Quindi tutto rimane fermo mentre i raid sulla Striscia continuano a provocare morti e feriti. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del governo di Gaza, come riporta Al-Jazeera, sono almeno 549 i palestinesi uccisi mentre aspettavano gli aiuti alimentari distribuiti nei siti della Gaza Humanitarian Foundation da quando ha assunto la gestione del meccanismo di aiuti circa un mese fa. Sono invece 4.066 le persone rimaste ferite nei pressi dei siti di distribuzione.