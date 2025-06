Urla, fischi, insulti e un emblematico “andiamo a Plaza Mayor”. Ha dell’incredibile quanto successo nella mattinata di venerdì 27 giugno a Valladolid, durante una tappa del Premier Padel Tour. Non di certo una partita tra amici, ma l’élite dello sport. Il pubblico ha costretto l’arbitro a sospendere il match femminile tra Claudia Fernández e Bea González contro Tamara Icardo e Marta Ortega. Nella tappa di Valladolid sono infatti presenti tre campi: quello di Plaza Mayor – il principale – che ha una capienza importante; più due secondari: Recoletos 2 e Recoletos 3, decisamente più piccoli. Il programma prevedeva una partita di quarti di finale femminile sul principale e una sul secondario. Ma ecco che inaspettatamente quella sul centrale di Plaza Mayor è durata soltanto 46′, con la coppia Triay Pons-Brea Senesi (numero 2 del ranking) che ha vinto con un facile 6-0, 6-1.

A quel punto il pubblico presente sul centrale e possessore dei biglietti per la giornata, si è spostato sul Recoletos 2, dove era appena iniziata la sfida tra Fernández-González contro Icardo-Ortega. Essendo un campo a capienza limitata, gli spalti si sono riempiti immediatamente e tantissime persone (comprese quelle arrivate dall’altro campo) sono rimaste fuori nonostante i biglietti. Sul 2-3 al primo set, durante un cambio campo, ecco che è successo l’incredibile: le persone all’esterno hanno cominciato a urlare, fischiare e chiedere che il match venisse spostato sul campo di Plaza Mayor, in grado di accogliere tutti i presenti. L’arbitro ha prima chiesto silenzio e rispetto per le giocatrici, ma quando ha capito che la protesta non si sarebbe placata, ha sospeso il match per cercare di risolvere la situazione.

Alla fine a vincere è stato proprio il pubblico. Dopo momenti di incertezza e riflessione tra i vertici della federazione, la protesta ha infatti avuto effetto: l’arbitro ha deciso che il match sarebbe ripreso, ma spostandosi sul campo centrale di Plaza Mayor, che ha una capienza di 5.000 spettatori e dove tutti i presenti hanno potuto assistere alla sfida. Per la cronaca, il match è terminato 7-5, 7-6 per la coppia formata da Claudia Fernández e Bea González, numero 3 del seeding.