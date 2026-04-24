Con grande fatica, dopo un primo set perso al tie break, Jannik Sinner vince all’esordio al Masters 1000 di Madrid. 6-7, 6-1, 6-4 il finale in quasi due ore e mezza di partita. Un match inaspettatamente complicato per il numero uno al mondo, che continua così la caccia al quinto Masters 1000 consecutivo dopo quelli vinti a Parigi (2025), Indian Wells, Miami e Montecarlo. Impresa mai riuscita prima. Bonzi aveva vinto un gran primo set al tie-break, complice anche qualche errore di Sinner, ma ha poi ceduto – anche a causa di alcuni problemi fisici (ha chiamato il medical time out tra secondo e terzo set) – nei restanti due parziali di partita. Adesso Sinner affronta il giovane danese Elmer Moller, classe 2003 che ha vinto al secondo turno contro Diallo, ritiratosi nel corso del secondo set.

“Devo cercare di capire come si gioca su questa superficie, poi vedremo come andrà. So cosa c’è in palio, ma non voglio pensarci troppo”, ha dichiarato Sinner dopo la vittoria, parlando del possibile record dei cinque Masters 1000 consecutivi. “Sappiamo quello che devo fare, ma devo stare attento al mio corpo e a come mi sento. È stata una partita difficile e tosta, in condizioni non semplici ma sono contento. Voglio trovare il ritmo e stare mentalmente sul pezzo, ma vediamo cosa ne esce. Sono contento di come ho reagito“. L’azzurro ha poi continuato: “Ho fatto molta fatica, ma lo sapevo. Questo è un campo con condizioni davvero particolari, ogni giorno è difficile ma fa la differenza. Devo migliorare per il prossimo turno. Ho provato a rimanere calmo, ma dal punto di vista del tennis bisogna migliorare. Domani avrò la giornata off e ci sarà da lavorare“.

Tornando alla cronaca, fatali per Sinner le cinque palle break non sfruttate nel primo set, di cui tre consecutive nel terzo game e due ancora consecutive nel settimo. Al tie-break l’azzurro aveva rimontato dal 4-1 al 4-4, ma ha poi ceduto al primo set point per Bonzi (e dopo averne fallito uno). Nel secondo Sinner ha invece concesso un solo game al suo avversario, che tra secondo e terzo set ha chiesto un medical time-out per problemi alla spalla destra. Il terzo è stato più combattuto di quanto ci si potesse aspettare, ma Sinner ha chiuso al primo match point a disposizione nel decimo gioco, dopo aver strappato il break nel quinto.