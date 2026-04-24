Finisce 4-0: per gli azzurri in gol McTominay (che ha anche fallito un rigore), De Bruyne e Alisson Santos oltre all'autorete di Terracciano. La squadra di Giampaolo rimane in zona retrocessione

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Il Napoli batte la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona, e rimanda la festa scudetto dell’Inter. A decidere il match le reti di McTominay al terzo minuto, poi l’autogol di Terracciano al 45esimo e i gol di De Bruyne al 48esimo e di Alisson Santos al 52esimo. Nel finale rigore sbagliato da McTominay, che si fa ipnotizzare da Audero all’83esimo e manca l’appuntamento con la doppietta personale. Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti, portandosi a +3 dal Milan terzo e a -9 dall’Inter, rimandando così appunto la festa scudetto nerazzurra. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo.

Così, anche se l’Inter dovesse vincere domenica a Torino contro il Torino, non potrebbe festeggiare aritmeticamente la conquista del 21esimo scudetto. Nella migliore delle ipotesi infatti la squadra di Chivu tornerebbe a +12 con quattro partite da giocare. Ciò significherebbe che basterebbe un punto nella sfida interna della domenica successiva contro il Parma per diventare campioni. Per il Napoli è una vittoria importantissima in ottica Champions League: la squadra di Conte è adesso vicinissima a conquistare la qualificazione alla prossima Champions.