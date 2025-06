Millennium, lo speciale su Gaza è in vendita sugli store online e in libreria

“Gaza: tutto quello che il mondo ha fatto finta di non vedere” è in vendita negli store online, come Amazon, e nelle librerie (trova qui l’edicola o la libreria più comoda per te). Lo speciale di MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, propone innanzitutto uno speciale con 32 pagine di immagini, alcune volutamente disturbanti, Millennium vi fa vedere senza sconti la città martoriata dai bombardamenti israeliani seguiti al massacro del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Così come vi fa immergere nella disumana quotidianità degli abitanti, con un lungo diario di Aya Ashour, giovane laureata in diritto internazionale, nota ai lettori del Fatto Quotidiano per le sue corrispondenze dalla città chiusa ai giornalisti stranieri”.

Sono circa 200 operatori dell’informazione gazawi uccisi dal 7 ottobre a oggi, una cifra senza precedenti. Giulia Zaccariello ha raggiunto il confine di Rafah con una missione umanitaria e ha raccolto le voci di tanti giornalisti locali.

Come si è arrivati a questo? Il 7 ottobre, certo, che però va inquadrato in una crisi che si trascina da decenni. Millennium pubblica un paginone pieghevole che mostra le mappe storiche di Israele e Palestina, in base alle risoluzioni dell’Onu e degli esisti di diverse guerre, e una cronologia per comprenderle a fondo. Sul retro, la distruzione di diversi quartieri, con il prima e il dopo nelle immagini satellitari.

Questo e altro ancora su MillenniuM in edicola da sabato 14 giugno, con un’ultima segnalazione. La giornalista e grecista Sara Tirrito ci racconta di Gaza capitale della pace e dell’arte diplomatica. Ma era il V secolo dopo Cristo, ai tempi di Giustiniano e dell’impero bizantino.