La vittima ha circa 50 anni. E' stata trovata senza vita in un appartamento di una zona residenziale della cittadina in provincia di Torino

Una donna di circa 50 anni è stata trovata morta in un’abitazione di Rivalta, in provincia di Torino. La prima ipotesi dei carabinieri è quella di un femminicidio. L’appartamento, al secondo piano, si trova in una zona residenziale vicino al centro storico della cittadina piemontese.

Il marito della donna, secondo un primo riscontro, è un uomo di 55 anni recuperato senza vita in mattinata nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a pochi chilometri di distanza. Alcuni testimoni l’avevano visto tuffarsi e mai riemergere e l’ipotesi fatta dai soccorritori è stata quella di un gesto volontario. Secondo quanto trapela, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite in mattinata.