“E non è colpa tua, se tutti questi destri, destri, destri al muro non ci fanno ritornare lì.a quando andavae mi faceva“. No, non siamo stati al concerto di(dopo quello al Circo Massimo a Roma ) e di conseguenza continuiamo a canticchiare le sue strofe. Ma “” – successo del cantante romano – ha un legame con il. O meglio, alcuni tifosi – si presume della– hanno legato questa canzone amostrando sue foto e video al concerto di San Siro del cantante il 22 giugno fino a farlo diventare unsu. Il riferimento è al passato e a quando appunto l’allenatore “faceva stare bene” gli juventini .adesso allenerà il, ma più di qualche fan della Juve lo rimpiange ancora oggi. Ma ciò che “manca” agli juventini – come si vede anche nei video – non sono soltanto le coppe, i trofei vinti (5 scudetti in bianconero), ma anche idell’allenatore livornese: tra i più emblematici c’è lain finale di Coppa Italia contro l’Atalanta nel 2024.