Gestiva siti riconducibili all’area anarco-insurrezionale. I carabinieri del Ros hanno arrestato un 57enne romano, indagato del delitto di istigazione a delinquere in concorso e continuato, con le aggravanti di aver istigato e fatto apologia di reati di terrorismo e di aver commesso i fatti attraverso strumenti informatici e telematici. Gli investigatori hanno sequestrato il sito internet www.infernourbano.altervista.org (che è ancora visibile, ndr) e l’account Facebook riconducibile all’indagato.

Le attività di indagine, coordinate dalla Procura di Roma, avviate dal monitoraggio dei siti internet riconducibili all’area anarco-insurrezionale, hanno permesso di identificare l’arrestato quale gestore di due siti d’area anarchica (www.infernourbano.altervista.org e www.infernourbano.noblogs.org) i quali erano divenuti, specie nel biennio 2022/2024, un punto di riferimento per la veicolazione di rivendicazioni di azioni violente e di propaganda anarchica.

Secondo quanto emerso, l’indagato usava una casella di posta elettronica sulla quale riceveva comunicati di rivendicazione di azioni anarchiche (cosiddette “azioni dirette”) e intratteneva rapporti con militanti anarchici, stanziali e operativi in Italia e all’estero. Contenuti poi divulgati dal 57 sul web, con rivendicazioni di attentati commessi da militanti anarchici, in Italia e all’estero (con particolare riferimento al periodo di mobilitazione in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis); articoli contenenti rivendicazioni di azioni violente compiute da appartenenti all’associazione terroristica Fai/Fri (Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale); comunicati e documenti di matrice anarchica con cui venivano promosse “campagne di lotta”; locandine ed articoli riguardanti eventi (presidi e/o cortei) sfociati in gravi disordini. Sull’account Facebook dedicato, inoltre, sono stati pubblicati contenuti di carattere istigatorio riguardo il compimento di azioni violente verso le Forze dell’Ordine.