È stato individuato in tarda serata dai Vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo tra le macerie del deposito in via Peppino De Filippo, nel centro di Napoli, dove nel tardo pomeriggio di oggi (25 giugno) si è verificata una violenta esplosione. Si tratta di un uomo di 57 anni che era stato precedentemente segnalato come disperso e che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione.

❌️ #Napoli, esplosione in via Peppino De Filippo: individuato dai #vigilidelfuoco il corpo senza vita della persona dispersa tra le macerie. Operazioni di recupero in corso [#25giugno 22] pic.twitter.com/eKkrnCBIji — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 25, 2025

La deflagrazione è avvenuta all’interno di un locale in uso a un ristorante della zona, probabilmente dovuta a una fuga di gas o alla presenza di alcune bombole. L’esplosione ha causato danni a due appartamenti: da uno degli alloggi è stata estratta viva una donna e portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala di protezione civile della Prefettura per il coordinamento delle attività di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Napoli. Le indagini sull’esplosione vengono condotte dalla polizia: al momento si esclude che ci siano dispersi, anche se i vigili del fuoco proseguono le operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell’area.