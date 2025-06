Nunez apre al Napoli e il Liverpool lancia un segnale positivo: Conte aspetta, Manna adesso vuole accelerare

Capelli lunghi, uruguaiano, attaccante, passato dalle giovanili del Penarol. A Napoli non si può non pensare a Edinson Cavani. Ma no, il calciatore in questione è Darwin Nunez, prima punta del Liverpool che piace tanto al Napoli, ad Antonio Conte e a Giovanni Manna. L’attaccante è oggi l’obiettivo numero uno per l’attacco napoletano. La trattativa è difficile, ma meno di quanto lo fosse qualche settimana fa, quando il club campano approcciò per la prima volta con il calciatore. Nunez ha detto sì: già questo è un passo non scontato e soprattutto non di poca importanza.

Conte è stato convincente. Gli ha illustrato il progetto, ha spiegato che per il suo tipo di gioco sarebbe un attaccante perfetto, ha evidenziato il fatto che comunque si tratta della squadra campione d’Italia. Trovare l’intesa economica con il calciatore non dovrebbe essere un problema, anche se cinque milioni di euro non sono pochi e va trovato un punto d’incontro. Il vero nodo è il cartellino. Il Liverpool lo ha pagato 100 milioni nel 2022 (75+25 dal Benfica). Nunez non ha reso come ci si aspettava: 25 gol in 88 partite. I Reds non vogliono svenderlo, ma gli ultimi segnali dicono che sono disposti a parlarne. La valutazione è intorno ai 50 milioni di euro, tesoretto che il Napoli potrebbe ottenere da Victor Osimhen, che sembra promesso sposo dell’Arabia Saudita. C’è tempo e modo per provare ad accorciare le distanze sulla cifra che il Liverpool vorrebbe, siamo a giugno e il mercato è appena iniziato, ma una cosa è certa: il Napoli sta alzando l’asticella. E De Bruyne ne è la conferma.

Calciomercato Napoli, le alternative a Nunez

Di certo non sarà una trattativa semplicissima e il Napoli lo sa. Motivo per cui il club campano si sta tutelando tenendo vive altre piste. Tra queste c’è Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell’Udinese che piace da tempo a Manna e Conte. Anche in questo caso, però, la valutazione di 30 milioni è considerata eccessiva e quindi ci sarà da capire se l’Udinese abbasserà o meno le pretese. Lucca non è un’alternativa, ma è un profilo valutato parallelamente a Nunez. L’unica certezza nel ruolo di punta centrale oggi si chiama Romelu Lukaku, al quale però verrà affiancato qualcuno per colmare le lacune offensive viste quest’anno.