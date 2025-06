Il caso dell'estate? Il Galatasaray prova a tenerlo, ma non può spendere i 75 milioni di clausola. I bianconeri vedono in lui il dopo Vlahovic, ma trattare con De Laurentiis non è facile. Lo stesso patron deve monetizzare per accontentare Conte

Tutti lo vogliono, chi se lo piglia? Osimhen è tornato a essere uno dei tormentoni di questo calciomercato. Si era chiusa la scorsa estate così, col passaggio al Galatasaray maturato a sorpresa nei primissimi giorni di settembre (da un’idea nata… nei primissimi giorni di settembre); si riapre un’estate così, con il Galatasaray che è convinto di poter acquistare il giocatore, il quale intanto però riceve lusinghe importanti anche da altre società. Una, l’ha già rifiutata: ha ringraziato Simone Inzaghi per aver pensato a lui come punta di riferimento per l’Al-Hilal; e ha ringraziato il club di Riad per l’offerta faraonica da quasi 27 milioni di euro netti all’anno (!). Ma l’idea dell’attaccante nigeriano è quella di aspettare l’evolversi della situazione in Europa, senza fretta alcuna. A Napoli non resterà, e questo è assodato; potrebbe restare in Turchia, certo; ma ha anche sul tavolo una proposta della Juventus. Insomma, tutto in divenire per un giocatore che è destinato a diventare un nuovo protagonista di questi mesi bollenti.

La speranza è di riuscire a definire prima dello scorso anno. Prima di tutto, c’è la questione contrattuale legata al Napoli, che è bene ricordare: chiunque dall’estero voglia il giocatore, può pagare la clausola di svincolo di 75 milioni di euro. Il Galatasaray, entusiasta del rendimento dell’attaccante (37 gol in 41 partite tra tutte le competizioni), vorrebbe trattenerlo e lui a Istanbul si è trovato benissimo. Ma il club vorrebbe spendere di meno e il suo agente Gardi sta provando a mediare tra le parti. Il vicepresidente del Gala, Hatipoglu, qualche giorno fa aveva detto molto candidamente: “Più passa il tempo, più alte sono le possibilità che resti con noi”. Ma in realtà non sembra essere proprio così. Perché a sognare l’acquisto di Osimhen è la Juventus, che quest’estate potrebbe cedere Vlahovic, il cui contratto andrà a scadenza il prossimo anno. Il problema però in questo caso è un altro: la clausola di cui sopra vale per tutte le società fuori dall’Italia. Di fatto, De Laurentiis voleva evitare un caso Higuain-bis, che peraltro aveva proprio riguardato la Juventus (l’allora dg Marotta pagò all’epoca circa 90 milioni di euro per acquistare l’argentino senza che il presidente dei campani potesse dire nulla). Per vederlo ancora in Serie A ma con una maglia diversa, insomma, bisognerà trattare direttamente con il numero 1 del Napoli. E non è mai cosa facile.

Ma la sua società ha bisogno di quei soldi per continuare la campagna acquisti e accontentare in lungo e in largo le richieste di Antonio Conte, che il prossimo anno sarà impegnato su più fronti (è tornata anche la Champions League). Quella cessione, unita all’incasso ancora non reinvestito per il trasferimento di Kvaratstkhelia al Psg, sarà fondamentale per finanziare tutto il mercato. Che è partito con il botto, ma che non si ferma qui. Intanto, un botto di mercato sarà proprio Osimhen. L’attaccante è cercato da tutti. Ma chi se lo piglia?