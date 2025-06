“L’impegno che i 32 membri della Nato si apprestano ad assumere è ovviamente un impegno carico di responsabilità”. Nel corso della replica agli interventi dei senatori a Palazzo Madama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla dell’investimento del 5% del pin in armi e sicurezza. Impegno per i prossimi 10 anni. “Ci siamo impegnati nelle ultime settimane a rendere il percorso verso un aumento per le spese per la difesa sostenibile, flessibile, credibile. Oggi ritengo che abbiamo raggiunto questo risultato”. Meloni non specifica nel dettaglio come e dove il governo reperirà le risorse necessarie. Ed è questo un punto di discussione. Carlo Calenda, leader di Azione: “Crosetto deve presentare in Parlamento un piano e se sarà consistente lo voteremo”. Angelo Bonelli (Alleanza Verdi-Sinistra): “Questa è la promessa che Meloni sta mantenendo a Trump in quel suo famoso viaggio, è andata a promettere i soldi degli italiani. Una follia. Acquisteremo dell’industria bellica America per ripianare il debito degli americani, ma questo renderà l’Italia più povera perché taglieranno servizi sociali- e conclude – questo è un furto del futuro degli italiani”