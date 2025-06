La calca si trasforma in onda umana, il parapetto cede: decine di tifosi precipitano dalla parte alta della tribuna. Tre morti e 81 feriti domenica allo stadio 5 Luglio 1962 di Algeri, capitale dell’Algeria, durante la partita tra Mc Alger e Nc Magra, valida per l’ultima giornata del campionato algerino Ligue 1. Diversi video diffusi sui social mostrano una calca tra i tifosi della squadra della capitale che ha spinto decine di supporter presenti nella zona bassa della tribuna. Un parapetto ha ceduto e decine di tifosi sono volati nell’area sottostante riservata alla stampa Il doloroso incidente ha portato all’annullamento della cerimonia di premiazione, trasformando la festa per il titolo in una tragedia per il club di Algeri, campione per la seconda stagione consecutiva.