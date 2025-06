Tony Rüdiger si avvicina al direttore di gara visibilmente alterato. L’arbitro, il brasiliano Roman Abatti Abel, ascolta le sue rimostranze e poi in mondovisione incrocia le braccia a formare il segno X. Per la prima volta nella storia del calcio, al termine del match Real Madrid-Pachuca al Mondiale per Club, è stato attivato il nuovo protocollo anti razzismo.

Al termine del match, vinto 3 a 1 dal Real, Tony Rüdiger ha denunciato un insulto razzista ricevuto dal difensore argentino del Pachuca, Gustavo Cabral. Il diretto interessato ha smentito: “Non c’è stato nulla di razzista. L’ho chiamato un codardo di m…a, come diciamo in Argentina. Tutto qui”, ha dichiarato Cabral. Sarà un’inchiesta della Fifa a stabilire quanto accaduto.

Questo infatti prevede il protocollo attivato per la prima volta dall’arbitro Abatti. Il direttore di gara, di fronte alle rimostranze di Rüdiger , ha incrociato le braccia formando una ‘X’ che simboleggia il ‘No racism gesture‘ introdotto dall’organo di governo del calcio mondiale nel maggio dello scorso anno dopo il 74esimo Congresso a Bangkok.

Come funziona il protocollo “X” contro il razzismo

In base alle nuove regole, in caso di episodi di razzismo l’arbitro può mostrare appunto il simbolo della X. La procedura comporta appunto l’apertura di un’inchiesta da parte della Fifa sulla vicenda. Non solo. L’arbitro può decidere se interrompere la partita (non era questo il caso, banalmente perché il match era già concluso). Il direttore di gara parte disponendo un annuncio dello speaker allo stadio, poi può sospendere la partita e far rientrare i giocatori negli spogliatoi. Se gli episodi di razzismo dovessero ripetersi, l’ultimo atto è lo stop definitivo al match. Il protocollo riguarda gli episodi di razzismo in campo e sugli spalti.

L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso a fine gara ha spiegato: “Antonio ce l’ha detto e il protocollo verrà attivato. È in corso un’indagine. Antonio ce l’ha confermato nello spogliatoio, e queste sono cose che non dovrebbero succedere in una partita come questa, da nessuna parte”. “La squadra lo sostiene“, ha sottolineato il neo-tecnico dei Blancos a Marca.