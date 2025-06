Miccio (Emergency): “Riarmo scelta folle che ci porta all’autodistruzione”

“La situazione che stiamo vivendo è gravissima e parlare di riarmo quando negli ultimi vent’anni non si è fatto altro che spendere sempre di più per le armi in una situazione con il più alto numero di guerre, è gravissimo”. Rossella Miccio, presidente di Emergency, durante la manifestazione contro il riarmo parla di Gaza e non solo. “Ad esempio – fa notare – come in Sudan ci siano 12 milioni tra rifugiati e sfollati e questo avviene nel silenzio più totale”.

“Gaza? Nonostante i riflettori si siano spostati il massacro continua. Come ci confermano tutti i nostri colleghi la situazione è in continuo peggioramento. Da una settimana oltre ad non aver accesso all’acqua, al cibo e medicine, è stata danneggiata anche l’infrastruttura internet che è fondamentale non solo per comunicare ma anche per garantire il coordinamento di tutte le attività umanitarie e questo è l’ennesimo colpo a chi sta cercando di portare aiuto a Gaza. Il piano di riarmo dei 27 Paesi europei è “una scelta folle”.