Attacco Usa in Iran, la nuvola di fumo nell’area dell’impianto nucleare di Fordow – Video

Un video trasmesso dai media statali iraniani e geolocalizzato dalla Cnn mostra del fumo che si alza dall’impianto nucleare di Fordow. Le immagini, condivise dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna e girate da un veicolo in movimento sulla strada, mostrano una grande nuvola di fumo scuro che si alza all’orizzonte. Si sente una voce che dice: “L’unico fumo visibile nel cielo sopra Fordow proviene dal sito nucleare”, riporta il media americano sottolineando di non poter verificare in modo indipendente la fonte del fumo. In base alla geolocalizzazione della Cnn, il video è stato girato sull’autostrada Teheran-Qom, circa 13 chilometri (8 miglia) a ovest della struttura di Fordow.