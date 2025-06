Una strage della strada, un impatto frontale devastante che non ha lasciato scampo a nessuno. È di quattro morti il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2:30, sulla Strada Regionale Casilina, nel comune di Torrice, alle porte di Frosinone. Le vittime sono quattro uomini, tutti residenti nella zona tra Frosinone, Torrice e Ripi. Secondo le prime, frammentarie informazioni sull’età, si tratterebbe di due giovani di 25 e 30 anni e di due uomini più anziani, di 65 e 71 anni.

Lo scontro è avvenuto tra due automobili, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes station wagon. La dinamica esatta è ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ma secondo i primi rilievi eseguiti sul posto, sembra che una delle due auto stesse impegnando un incrocio quando l’altra, che procedeva a velocità sostenuta, l’ha travolta in pieno. L‘impatto frontale è stato violentissimo. A bordo di una delle due vetture viaggiavano Gianni Fiacco, di Torrice, e Danilo Cantagallo, di Frosinone. Sono loro le due vittime finora ufficialmente identificate. In ognuna delle due auto c’erano due occupanti, e purtroppo per nessuno di loro c’è stato nulla da fare: sono morti tutti sul colpo.

Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto di un imponente dispiegamento di soccorsi: diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco, pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Stradale. Il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato lungo e complesso per riuscire a estrarre i corpi dalle lamiere contorte dei due veicoli, andati completamente distrutti. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei quattro uomini. Il tratto della Casilina interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, fino alle prime luci del mattino, per consentire tutte le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica e la pulizia della carreggiata. Le due automobili sono state poste sotto sequestro e le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, che probabilmente disporrà gli esami autoptici. Le indagini, affidate ai Carabinieri, proseguono per chiarire le responsabilità e l’esatta sequenza dello schianto.