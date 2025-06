“Mi dispiace, ai tifosi avrei voluto dare di più. Ma ho sempre lo stesso problema”: l’amarezza di Bagnaia dopo la Sprint al Mugello

“Mi dispiace perché avrei voluto dare qualcosa in più, ma ero in difficoltà come al solito”. È un Pecco Bagnaia amareggiato dopo il terzo posto nella sprint nel GP d’Italia al Mugello. Il pilota italiano si è piazzato sul gradino più basso del podio – dietro ai fratelli Marquez (Marc primo, Alex secondo) – ma non è soddisfatto del risultato raggiunto. “Il problema è sempre quello. Nel giro secco ho migliorato il tempo dell’anno scorso, ma in gara quest’anno vado 3/4 decimi più lento. Vedo fare cose agli altri che penso di saper fare, ma quando ci provo non riesco, l’anteriore non vuole rimanere dove la metto e tende a chiudere veramente tanto”. Il problema è sempre “l’anteriore” come ribadito dal pilota italiano più volte nel corso dell’intervista post gara a Sky Sport.

“È stata una sprint molto difficile perché per il podio ho dato più di ciò che la moto poteva dare. Domani proverò a fare qualcosa in più, ma il problema rimane sempre lo stesso ed è difficile da gestire“. Bagnaia ha più volte dichiarato di trovarsi meglio sul lungo, ma per la gara di domenica non è molto fiducioso: “Il davanti è un problema e la distanza doppia può esserlo ancora di più. Il passo dell’anno scorso era molto simile tra sprint e gara, oggi invece no, ero più lento. Quest’anno come capita in tutte le piste, non riesco ad avere la stabilità che vorrei in velocità. Sto provando di tutto ma faccio fatica. Sono al 90%? No, meno. Al 90% potrei lottare per la vittoria. In questa pista mi è sempre venuto tutto più facile, in alcune curve ho fatto la differenza in passato e adesso non riesco. Non si capisce benissimo il perché”.

Partito secondo, Bagnaia ha alla fine chiuso al terzo posto la gara sprint nonostante un inizio difficoltoso per Marc Marquez, che dopo aver perso sei posizioni ha rimontato e ha vinto davanti al fratello Alex. Adesso la gara, con la speranza dei tanti tiofis italiani presenti di vedere trionfare Pecco Bagnaia, che lo scorso anno vinse con alle spalle Enea Bastianini in una storica doppietta tricolore.

La griglia di partenza del Gp d’Italia 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Brad Binder (KTM)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Ai Ogura (Aprilia)

22. Somkiat Chantra (Honda)