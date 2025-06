Settantadue pole position in MotoGP, la sesta quest’anno ma soprattutto la numero 100 in carriera in tutte le classi. Marc Marquez chiude con un 1’44″169 e ottiene la pole position al Mugello dopo la terza posizione nelle pre qualifiche del venerdì. È la sua terza nel circuito dopo quelle del 2014 e 2019 su Honda, mentre è la quarta consecutiva per la Ducati in Italia. Dietro, però, a tallonarlo c’è un buon Pecco Bagnaia, che ha chiuso a soli 59 millesimi dal compagno di scuderia. Terza posizione invece per Alex Marquez. Tra gli altri italiani in top 10, sesta posizione per Franco Morbidelli, settima per Fabio Di Giannantonio e decima per Marco Bezzecchi. Male Enea Bastianini in sedicesima posizione con la sua KTM. Alle 15 la sprint, dove appunto la griglia di partenza sarà la stessa per la gara di domani.

La griglia di partenza del Gp d’Italia 2025

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Franco Morbidelli (Ducati)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Rins (Yamaha)

10. Marco Bezzecchi (Aprilia)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Jack Miller (Yamaha)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Brad Binder (KTM)

16. Enea Bastianini (KTM)

17. Miguel Oliveira (Yamaha)

18. Joan Mir (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Ai Ogura (Aprilia)

22. Somkiat Chantra (Honda)

MotoGP, Gp Italia 2025: dove vedere gara sprint e gara

In Italia il Gran Premio d’Italia 2025 sarà trasmesso sia su Sky che in chiaro su TV8. In particolare: Sky Sport MotoGP (canale 208) e la piattaforma streaming NOW trasmetteranno in diretta tutte le sessioni del weekend (qualifiche, Sprint e gare). TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e streaming TV8.it trasmettono in diretta in chiaro le qualifiche e le gare di sabato e domenica per tutte le classi (inclusa la Sprint Race MotoGP del sabato). La gara di MotoGP di domenica alle 14:00 sarà visibile in diretta su Sky Sport MotoGP e su TV8 (canale 8).