Fa festa la Ducati, ma non i piloti italiani. Anche al Mugello nella Sprint dominano i fratelli Marc e Alex Marquez. Non basta una partenza problematica per il leader del Mondiale e un ottimo via di Pecco Bagnaia: il piemontese si fa passare da Alex già dopo il primo passaggio sul traguardo e poi anche da Marc, che come sempre ha gioco facile qualche staccata più tardi nel passare il fratello. Insomma, nel Gp d’Italia per il momento la musica non cambia: la MotoGp 2025 resta mono-Marquez.

La Ducati appunto piazza la tripletta sul podio, visto che Bagnaia riesce quanto meno a difendere la terza posizione dall’ottima rimonta di Maverick Vinales su Ktm. Se due settimane fa ad Aragon il dominio Marquez era scontato e previsto, sulle curve del Mugello la speranza era invece di vedere qualche pilota italiano protagonista. Al netto di Bagnaia, invece, hanno fatto una buona gara ma senza acuti sia Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli con la Ducati, sia Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Quest’ultimo è stato penalizzato da un’ala rotta in partenza: il passo mostrato, in vista della gara lunga, è quanto meno incoraggiante.

Risultato Sprint Race Gp Italia| L’ordine di arrivo

Marc Marquez – Ducati Lenovo Team Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team Maverick Vinales – Red Bull KTM Tech3 Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Marco Bezzecchi – Aprilia Racing Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team Raul Fernandez – Trackhouse Racing Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 Ai Ogura – Trackhouse Racing Miguel Oliveira – Prima Pramac Racing Joan Mir – Honda HRC Castrol Takaaki Nakagami – Honda HRC Test Jack Miller – Prima Pramac Racing Lorenzo Savadori – Aprilia Racing Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team Somkiat Chantra – LCR Honda Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing (ritirato) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing (ritirato) Johann Zarco – LCR Honda (ritirato)

La nuova classifica della MotoGp 2025