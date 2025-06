Morta Wanda Lopez: la cestista 24enne investita da un treno

Wanda Lopez, giocatrice dell’Obras Basket, è morta a 24 anni investita sui binari da un treno della Linea Roca, uno dei principali snodi del trasporto pubblico in Argentina, fondamentale per chi si muove nell’Area Metropolitana di Buenos Aires. Una notizia sconvolgente che sta segnando il mondo della pallacanestro e dello sport argentino in generale. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel quartiere di Berazategui, non è ancora chiara ed è da definire, ma nessuna ipotesi è da escludere.

Sui social si è subito diffusa la notizia e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. L’Obras Basket, la squadra in cui giocava la giovane, ha postato su X: “Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Wanda Lopez, una giocatrice che faceva parte della nostra squadra nella Women’s League del 2025. Ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e ai suoi cari in questo momento doloroso “. Un messaggio molto simile è stato postato dalla Lega Basket femminile argentina.

La carriera di Wanda Lopez

Nata a ottobre del 2000, Wanda López aveva 24 anni ed era originaria di Berazategui, dove ha iniziato anche la sua carriera da cestista. Guardia tiratrice ma anche ala piccola, ha cominciato nel Deportivo Berazategui, con cui ha vinto il Campionato argentino per club Under 17 nel 2016. Nel 2022 è stata tesserata dal Moreno de Quilmes, squadra con cui ha disputato la Liga Federal Femenina e l’Asociacion Femenina Metropolitana de Básquetbol. Tra le esperienze più prestigiose della sua carriera c’è la convocazione in nazionale argentina nel 3 x 3. Da quest’anno giocava con l’Obras Basket, dove si stava distinguendo per le sue qualità. Adesso la morte improvvisa, investita sui binari da un treno in Argentina.