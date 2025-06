Morta Barbara Siciliano, ex pallavolista della nazionale: il mondo del volley sotto choc

Aveva 52 anni, è deceduta mentre si trovava in vacanza con il marito. Ha vestito per 39 volte la maglia azzurra

L’ex pallavolista Barbara Siciliano – 52 anni – è morta per un malore improvviso mentre si trovava in vacanza a Lavagna insieme al marito. Il mondo della pallavolo piange così la scomparsa di un’atleta di grande rilevanza nella storia del volley nazionale. Siciliano ha vestito per 39 volte la maglia dell’Italia, partecipando ai Mondiali del 1994. A marzo 2025, l’ex pallavolista è stata una delle tante atlete presenti alla Choruslife Arena di Bergamo per omaggiare il ritorno in un palazzetto cittadino della formazione rossoblù, impegnata nei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà contro Conegliano. Nata a Sanremo, nel corso della sua vita ha giocato tanti anni in A1, vestendo le maglie di Altamura, Bergamo, Spezzano, Reggio Emilia, e Chieri. Nel finale di carriera anche alcune esperienze in Lombardia nelle categorie inferiori. Da anni viveva infatti a Milano con le due figlie, entrambe oggi nel roster della Pro Patria.

Il cordoglio della Federvolley

Diversi gli attestati di stima e cordoglio arrivati dal mondo del volley nel corso di queste ore. Tra questi c’è quello della Federvolley con una nota diffusa sul proprio sito ufficiale: “Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Barbara Siciliano per la sua prematura scomparsa. Ex pallavolista classe 1972, Barbara ha vestito le maglie di numerosi club italiani e della Nazionale collezionando 39 presenze in maglia azzurra”.