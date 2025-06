Ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di Tivoli per stalking e lesioni aggravate. Il Gip: "Incapace di autocontrollo", è animato "dalla concezione della compagna quale oggetto di sua proprietà".

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura di Tivoli: è indiziato di lesioni personali aggravate e atti persecutori e indagato per tentato femminicidio, violenza privata e violazione di domicilio.

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 13 giugno 2025 la sua compagna è andata in ospedale lamentando un forte di mal di testa. Il personale del pronto soccorso, rilevati ematomi e gonfiore, ha attivato il Codice Rosa, chiedendo l’intervento della Polizia. Dopo alcune incertezze, la donna ha raccontato di un’aggressione subita la notte prima dal fidanzato. L’uomo era entrato da una finestra di casa sua e l’aveva picchiata, colpendola una volta per ogni ‘like‘ che aveva ricevuto sotto una foto che la ritraeva in compagnia di conoscenti durante una passeggiata.

Il 17 giugno, lasciato l’ospedale, la donna ha raccontato altri particolari. L’indagato l’aveva minacciata di ucciderla perché lei aveva pubblicato alcune fotografie su Instagram. Dopo pochi minuti è entrato in casa scavalcando una finestra e ha iniziato a prenderla a pugni e calci, dopo aver controllato il suo smartphone.

La donna è stata poi trascinata fuori casa: “Stasera devo finire quello che c’è da finire altrimenti ho buttato due anni”, le ha detto il compagno. Lei ha tentato di rifugiarsi dai vicini ma l’uomo l’ha afferrata e trascinata verso la sua macchina. Una vicina ha sentito le urla e ha tentato di fermarlo, lui ha minacciato anche lei: “Stai attenta a te se chiami i Carabinieri, perché se mi fai arrestare io metto una tacca a ogni giorno di galera che mi faccio e quando esco sono cazzi tuoi”. L’uomo, ha raccontato la vittima, esercitava un controllo ossessivo, la insultava e minacciava, era aggressivo, la costringeva a limitare la sua vita e i suoi movimenti. Lei ha tentato di interrompere la relazione, senza riuscirci.

La donna è poi rientrata a casa ma il 18 giugno il Pm ha depositato la richiesta di misura cautelare e il Gip del Tribunale di Tivoli il 19 ha emesso l’ordinanza per i reati di atti persecutori (stalking) e lesioni aggravate, anche per “l’incapacità di autocontrollo” dell’indagato, animato “dalla sua concezione della compagna quale oggetto di sua proprietà”.